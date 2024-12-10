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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve ADYÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve ADYÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adıyaman Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, kişisel gelişim hedefleyen uygulamalarla suç işlemenin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza törenine, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tayyip Dikici, Denetimli Serbestlik Müdürü Feridun Kaymak ile yardımcısı Sadi Yıldız katıldı.

Törende konuşan Başsavcı Şahin, protokole desteklerinden dolayı Rektör Keleş'e teşekkür etti.

Şahin, protokollerin adalet hizmetinin verimliliğine ve hızlanmasına katkı sunacağını düşündüklerini belirtti. Rektör Keleş de iş birliği protokolünün hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Şahin ve Keleş tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol gereği, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen alanlarda çalışma yürütülecek.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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