ADIYAMAN Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi kemaller kurtaracak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yurttaşlara seslenirken "Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak. Hiç endişe etmeyin, Bay Kemal bu yola baş koydu. Kararlılıkla yoluma devam ediyorum. Hiçbir güç engelleyemez. Tek güvendiğim s izlersiniz. Bu millete güveniyorum, halkımıza güveniyorum. Gideceğiz, demokratik yollarla Türkiye'nin düzenini değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi ne ezen olacağız ne ezilen. Hakça, insanca bir düzen olacak" dedi.

ADIYAMAN DHA

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023