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ADIYAMAN Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi kemaller kurtaracak

Güncel Haberler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yurttaşlara seslenirken "Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yurttaşlara seslenirken "Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak. Hiç endişe etmeyin, Bay Kemal bu yola baş koydu. Kararlılıkla yoluma devam ediyorum. Hiçbir güç engelleyemez. Tek güvendiğim s izlersiniz. Bu millete güveniyorum, halkımıza güveniyorum. Gideceğiz, demokratik yollarla Türkiye'nin düzenini değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi ne ezen olacağız ne ezilen. Hakça, insanca bir düzen olacak" dedi.

ADIYAMAN DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Adıyaman Güncel Haberler

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