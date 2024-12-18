Üye Girişi
Haberler
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
Netanyahu: Suriye'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin
Hermon Dağı'nın zirvesinde dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Adıyaman Besni'de Emniyet Ekiplerinden Güvenlik Bilgilendirmesi

Adıyaman Besni'de Emniyet Ekiplerinden Güvenlik Bilgilendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları ve esnafı genel asayiş konularında bilgilendirerek güvenlik farkındalığını artırmayı amaçladı. Eğitimler internet dolandırıcılığı ve güvenlik üzerine yapıldı.

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince esnafa ve vatandaşları genel asayiş olayları noktasında bilgilendirdi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki vatandaşları ve esnafı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, Atatürk Caddesi, Demirciler Caddesi ve Şire Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara çeşitli güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde, genel asayiş ve internet dolandırıcılığı, güvenlik eğitimi verildi. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak güvenlik farkındalığının artırılması hedeflendi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
img

Trump yeni saç stiliyle görüntülendi
img

Soluğu ilaç deposunda alan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
img

Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül oldu
Federasyon Başkanı oldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
'Kırmızı kitap' için Külliye'de gizli toplantı
Külliye'de gizli toplantı! Telefon ve akıllı saatler bile alınmadı

Son Dakika Haberleri

Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI, HD izle! Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI | Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Survivor Mevlüt kimdir? Mevlüt Koçak kaç yaşında, nereli? Gönüllüler Mevlüt Koçak hayatı ve kariyeri! Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Gökgoz kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Batuhan hayatı ve kariyeri! Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri! Survivor Tuğba kimdir? Tuğba Yeni kaç yaşında, nereli? Tuğba Yeni hayatı ve kariyeri! Survivor Kübra kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kübra Avcı nereli? Survivor Kaan kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kaan Kazgan ne iş yapıyor ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 18 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.