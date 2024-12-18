Adıyaman Besni'de Emniyet Ekiplerinden Güvenlik Bilgilendirmesi

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince esnafa ve vatandaşları genel asayiş olayları noktasında bilgilendirdi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki vatandaşları ve esnafı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, Atatürk Caddesi, Demirciler Caddesi ve Şire Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara çeşitli güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde, genel asayiş ve internet dolandırıcılığı, güvenlik eğitimi verildi. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak güvenlik farkındalığının artırılması hedeflendi.