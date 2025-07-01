Adıyaman Besni'de Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde birçok noktada çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangında bazı alanların zarar gördüğü belirtildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde birçok noktada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
İlçede bazı noktalarda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgelere gelen ekipler, yangınları kısa sürede söndürdü.
Yangında bir çok alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel