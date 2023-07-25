Adıyaman Belediyesi Gazeteciler İçin Mevlit Okuttu

Adıyaman Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okuttu. Mevlitte Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duası yapıldı. Hayatını kaybeden gazetecilerin yakınlarına plaket verildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Altınşehir Mahallesi Belediye sosyal tesisinde düzenlenen mevlitte hayatını kaybeden gazeteciler için Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duası yapıldı.

Mevlidin ardından konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu

Öte yandan hayatını kaybeden gazetecilerin yakınlarına plaket verildi.

Programa Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Gazeteciler Cemiyet Başkanları katıldı.