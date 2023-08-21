Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası refüj ve kavşakları yeniliyor

Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası oluşan hasarları gidermek için şehir genelindeki refüj ve kavşakları yenilemeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı boyunca bulunan orta refüj ve kavşaklarda yenileme ve düzenleme çalışmaları başladı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremin yaralarının sarılması için çalışmaların ara vermeden devam edeceğini belirtti.

Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası oluşan hasarları gidermek için şehir genelindeki refüj ve kavşakları yenilemeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Atatürk Bulvarı boyunca bulunan orta refüj ve kavşaklarda yenileme ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremin yaralarının sarılması için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından depremin yaralarının en hızlı şekilde sarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda ekiplerimiz bir yandan Atatürk Bulvarında yıpranan refüj ve kavşaklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. İnşallah Adıyaman'ımızı o eski güzel günlerine kavuşturmak için tüm birimlerimizle yoğun bir çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN