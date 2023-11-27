Adıyaman Belediyesi, Başak Küme Evlerindeki yolları tamir ediyor

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tam mesai yaparak hizmetlerine devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Altınşehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Başak Küme Evlerindeki tahrip olan yollarda gerçekleştirilen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Altınşehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Başak Küme Evlerindeki vatandaşların ulaşım konusunda rahatlayabilmeleri için Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak Başak Küme Evlerinde ikamet eden vatandaşlara ulaşım konusunda derin bir nefes aldırdı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan ve şehrin en ücra köşelerine kadar hizmet edilmeyen tek bir yer kalmayacağını vurgulayan Başkan Kılınç, "Altınşehir mahallesi sınırlarında bulunan Başak Küme evlerindeyiz. Yaklaşık 25-30 hane 30 yıldır burada ikamet ediyor. Alt yapı ve yol sorunları vardı ancak belediye olarak çok şükür bugün itibariyle 6-7 bin metre kare parke taşı döşeyerek ve alt yapıdaki sıkıntıları gidererek bu sorunları çözmüş olduk. Çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz ve şehrin en ücra noktalarına kadar hizmetlerimizi ulaştırmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN