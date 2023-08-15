Adıyaman Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Adıyaman Belediyesi, daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından araç filosuna 4 yılda oluşan toplam araç sayısı kadar araç ekleyen belediye, yaklaşık 450 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Adıyaman Belediyesi, daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla araç filosuna 4 yılda oluşan toplam araç sayısı kadar araç ekleyen Adıyaman Belediyesi yaklaşık 450 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç; "12 tane yeni aracımız geldi. Bu araçlarla birlikte 4 yıl içerisinde belediyemizde olan araç sayısı kadar yeni araç temin etmiş olduk. Belediye bünyesinde 280 tane aracımız mevcuttur. Şuan alım sürecinde olan araçlarımızda geldiği zaman filomuz daha da güçlenecek. Ayrıca hibe hariç 450 milyon TL'lik araç aldık. Hibe ile birlikte bu miktar 500-600 milyonu TL'yi bulacak. İnşallah şehrimizi daha da güzelleştirmek için hep beraber çalışarak vatandaşlarımızın daha rahat yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdiden herkese hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN