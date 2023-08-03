Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat Depreminin Ardından Yeni İmar Planı Oluşturuyor

Adıyaman Belediyesi tarafından, 6 Şubat depreminin ardından kent merkezinde yeni imar planını oluşturmak amacıyla geniş çaplı bir alanda incelemeler yapılarak etüt raporu hazırlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yıkıcı depremden sonra kent merkezi sınırları içindeki geniş bir alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İmar Planına Esas Mikro Bölgeleme Etüt Raporu hazırlandı. Deprem nedeni ile durdurulan imar, ruhsat, inşaat ve 18. Madde imar uygulamaları Adıyaman Belediyesi tarafından yeniden başlatıldı. Hazırlanan rapor sonucu dere ve çay yatakları dışında zemin açısından sakıncalı alan bulunmamakta. Bu çerçevede imar planında 5 kata kadar olan alanlarda bulunan imar parselleri için Adıyaman Belediyesi tarafından imar durumu ve ruhsat talepleri alınmaya başlandı.

Zemin+4 kata kadar yapı ruhsatı başvurusu yapıldığı takdirde değerlendirmeler yapılacak. - ADIYAMAN