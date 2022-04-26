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Adıyaman Belediye Başkanı, yolda bayılan vatandaşa müdahale etti

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman Belediye Başkanı, yolda bayılan vatandaşa müdahale etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yolda baygınlık geçiren vatandaşa müdahalede bulundu.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yolda baygınlık geçiren vatandaşa müdahalede bulundu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Kılınç, makam aracıyla seyir halindeyken Gölebatmaz Caddesi'nde bir vatandaşın bayıldığını gördü.

Aracından inen Kılınç, fenalaştığı öğrenilen Ahmet Çilcan'a ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çilcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Haberler

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