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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vatandaşların Sorunlarını Dinliyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vatandaşların Sorunlarını Dinliyor

Güncel Haberler

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremin ardından vatandaşların sorunlarını dinlemek için Adliye Sosyal Market ve Eski Şire Pazarı yerindeki Konteynır Çarşıda halkla bir araya geldi. Adıyaman'ı eski güzel günlerine kavuşturmak için çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorunları yerinde görüp, vatandaşların derdini dinliyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. 6 Şubatta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman' da vatandaşların sorunlarını en hızlı ve etkili şekilde çözmek için onlarla sık sık bir arada olan Başkan Kılınç; Adliye Sosyal Market ve Eski Şire Pazarı yerindeki Konteynır Çarşıda halkla bir araya geldi. Adliye personelini, sosyal marketlerden yararlanan vatandaşları ve Eski Şire Pazarındaki esnafları ziyaret etti. Başkan Kılınç, depremin ardından daha iyi bir hizmet sunabilmek için vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Adıyaman'ı eski güzel günlerine kavuşturmak için var gücüyle çalışan Adıyaman Belediyesi ekipleri ile değerlendirmelerde bulundu. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, depremin yaralarını en hızlı şekilde saracaklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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