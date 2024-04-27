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Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

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Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde bir polis memurunun meslektaşlarına ateş açması sonucu yaralanan polislerin olduğu bildirildi. Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde meslektaşları ile tartışma yaşayan bir polis memurunun ateş açtığı, olayda yaralanan polislerin olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Adıyaman kent merkezindeki Altınşehir Polis Merkezi'nde meydana geldi. Henüz belirlemeyen nedenle bir polisin meslektaşlarına ateş açtığı ve yaralananların olduğu bildirildi. Polis merkezinden gelen silah seslerinin ardından çok sayıda ambulans bölgeye gönderildi, yaralı polisler hastanelere sevk edildi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Adıyaman Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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