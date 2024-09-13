Adıyaman Adliyesi'nin bahçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman Adliyesi'nin bahçesinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 2 kişi darbedilerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adıyaman Adliyesi'nin bahçesinde çıkan kavgada, 2 kişi darbedilerek yaralandı.
Adliyenin bahçesinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi darp nedeniyle yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.