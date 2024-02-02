Adıyaman Adliyesi çalışanları için anma töreni düzenlendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Adıyaman Adliyesi çalışanları için düzenlenen törende, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Adıyaman Adliyesi çalışanları anısına tören gerçekleştirildi.
Adıyaman Adliyesinde düzenlenen törende, aralarında avukatların da bulunduğu 38 kişi için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personeli, depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana karanfil bıraktı.
Törende, Ku'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.