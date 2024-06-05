Adıyama'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi

Adıyama'da Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi ve Hayal Ağacı Derneği, Dünya Çevre Günü kapsamında 2. çevre yolu semt pazarı civarında temizlik yaptı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, gençlerin ve çocukların çevre bilincini ve duyarlılığını arttırmak için bu tarz projelerde yer alamaya devam edeceklerini belirtti.

Doğayı korumanın önemine değinen Tırpan, "Doğaya atıldığı zaman yüz yıllar geçse de erimeyen ya da doğanın eritemediği özellikle pet şişeler olsun, cam şişeler olsun. Bugün o alanda bir temizlik yaptık çevre yolunda. İkinci çevre yolunda semt pazarı dediğimiz bölgede. Ama bu yapmış olduğumuz etkinlik sadece bu bölgeyle sınırlı değil. Şimdi birazdan arkadaşlarımızla beraber yine bir iki tespit ettiğimiz bölge var. Tekrar oraya gidip bu faaliyetimize devam edeceğiz. Daha temiz bir Adıyaman için, daha temiz bir ülke için, daha temiz bir dünya için her zaman belediyemizin bu tür etkinlik yapan derneklerle

paydaş olacağını, ortak projeler yapacağını söyleyeyim ortak etkinliklere katılacağı katılacağını ben beyan edeyim." dedi.

Hayal Ağacı Dernek Başkanı Yusuf Can Bektaş ise 5 Haziran Dünya Çeviri Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla çevre temizliği yaptıklarını söyledi.