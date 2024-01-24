Adilcevaz Kalesi'nde kartpostallık görüntüler

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz Kalesi, kış mevsimiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Adilcevaz'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, beraberinde güzel görüntüler de getirdi. Adilcevaz'daki tarihi yapılarda ortaya çıkan güzel görüntüler, görenleri adeta mest ediyor. İlçe merkezinde bulunan Adilcevaz Kalesi ve Tuğrulbey Camii'nin karla bütünleşen görüntüsü ortaya seyrine tatminsiz güzellikler çıkarıyor.

Orhan Emen isimli vatandaş, Adilcevaz'ın her yönüyle şirin bir ilçe olduğunu belirterek, "Kar yağışıyla birlikte kale ve camide görülmeye değer bir manzara oluştu. Adilcevaz ilçemiz her yönüyle muhteşemdir" dedi.