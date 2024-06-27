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Adilcevaz'da toz fırtınası hayatı felç etti

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan toz fırtınası ağaçları kökünden söktü, duvarları yıktı, çatıları uçurdu. Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Adilcevaz'da toz fırtınası hayatı felç etti

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan toz fırtınası ağaçları kökünden söktü, duvarları yıktı, çatıları uçurdu.

Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçları kökünden söken, duvarları yıkan ve çatıları uçuran toz fırtınası, çiftçilerin biçtikleri otları da adeta süpürüp götürdü. Çıkan fırtınanın vatandaşı olumsuz etkilediğini ifade eden Tahsin Aydoğmuş isimli vatandaş, "Güne maalesef zararla uyandık. Tarlaya gidiyoruz, biçtiğimiz otlarımız yerinde yok, çatılarımız uçtu, duvarlarımız yıkıldı ve ağaçlar kökünden söküldü. Mağdur duruma düştük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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