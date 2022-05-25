Adilcevaz'da mayıs sonu kar yağışı - Haberler

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Adilcevaz'da mayıs sonu kar yağışı

Demirören Haber Ajansı - Salih Beşkardeş - Güncel
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Adilcevaz'da mayıs sonu kar yağışı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 10 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, mayıs ayının son günlerinde yüksek kesimlere kar yağdı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 10 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, mayıs ayının son günlerinde yüksek kesimlere kar yağdı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin 230 rakımlı Çanakyayla köyünde, haziran ayına sayılı günler kala kar yağışı etkili oldu. Köyde yaşayan Hamit Akkuş, mayıs ayının son günlerinde ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek, "Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı. Haziran ayına yaklaştığımız bu günlerde bölgemizde etkili olan soğuk hava nedeniyle köyümüzde kar yağışı etkili oldu. Yaz ayını beklerken bu kadar yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladık" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Beşkardeş - Güncel

Adilcevaz, Haziran, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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