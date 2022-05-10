Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Orhan Emen - Güncel
 - Güncelleme:

Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi Adilcevaz'ın yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı etkili oluyor Bitlis ve çevresinde 1 haftadır etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor.

ADİLCEVAZ, BİTLİS (İHA) - Adilcevaz'da Mayıs ayında kar sürprizi

Adilcevaz'ın yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı etkili oluyor

BİTLİS - Bitlis ve çevresinde 1 haftadır etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor. Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi'nin Süphan Dağı eteklerindeki Kışkılı köyünde Mayıs ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Mayıs ayına girilmesine rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köylüler hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını ve yem bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Güncel

Adilcevaz, Bitlis, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title