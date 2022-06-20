Adilcevaz'da kurulan tekstil fabrikası üretime başladı

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesince hazırlanan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) finanse edilen "Adilcevaz Tekstilkent" projesi kapsamında kurulan fabrikada üretime başlandı.

İlçede 40 kişinin istihdam edildiği fabrikada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, geçen yıl milletvekillerinin desteğiyle DAKA tarafından programa alınan tesisin tamamlandığını belirtti.

Adilcevaz'da yaşayanların iş sahibi olması bakımından tesisin önemli olduğunu ifade eden Gürsoy, "Alımlar devam edecek. Şu anda 40 kişi çalışıyor. Bu rakam 200'e çıkacak. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Adilcevaz için güzel ve iyi bir hizmet olacak." dedi.

Tekstil işletmecisi Ali Kılıç ise fabrikada kestikleri kumaşların dikimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ütü ve paketlemenin ardından koliledikleri ürünleri İstanbul'a gönderdiklerini anlatan Kılıç, "Oradan da Almanya ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Şu anda iki firmanın ürünlerini dikiyoruz. Bu sayı yakında artacak. İşe 40 kişiyle başladık ve alımlarımız devam edecek. Buranın kapasitesi 190 kişilik. Belediye ile konuşup 300 kişilik bir yer daha yapacağız." diye konuştu.