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Adilcevaz'da korkutan hortum

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde oluşan hortum korkuttu. Adilcevaz ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yerleşim yerlerinden uzaktaki kırsal alanda oluşan hotum korkuya neden oldu. Herhangi bir zarara sebebiyet vermeyen hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.

Adilcevaz'da korkutan hortum

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde oluşan hortum korkuttu.

Adilcevaz ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yerleşim yerlerinden uzaktaki kırsal alanda oluşan hotum korkuya neden oldu. Herhangi bir zarara sebebiyet vermeyen hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Adilcevaz Bitlis Olay Doğa Yaşam Güncel Haberler

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