Adilcevaz'da Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı - Haberler

ADİLCEVAZ, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Van Gölü kıyısında yapılacak Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Kaymakamı İsmail Demir, hizmetin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

500 metrekare büyüklüğündeki dalış okulunda yüzlerce dalgıcın yetiştirileceğini belirten Demir, "Bu merkez ayrıca kano, yelkenli su sporları gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Bu da hem turizm anlamında hem de sportif anlamda birçok turisti ilçemize çekecek. Bunun ilçemize ciddi anlamda bir canlılık getireceğine inanıyorum" dedi.

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise gerek yurt içi gerekse yurt dışından çok sayıda dalgıcı Adilcevaz'da ağırlamak istediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.