Adilcevaz'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Haberler

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Adilcevaz'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

AA - Harun Nacar - Güncel
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Adilcevaz'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi.

ADİLCEVAZ, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Demir, yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin yaptığı uygulamaya katıldı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Demir, sürücülere emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.

Bayram öncesi trafikte yoğunluk yaşandığını dile getiren Demir, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de uygulanan 'Bayramınız kemerli olsun' mottosu ile başlatılan kampanya kapsamında sürücüleri durdurarak, hem bayramlarını kutluyoruz, hem de başta kemer olmak üzere trafik kurallarını uymaları konusunda kendileriyle küçük bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Bayramda herkese kazasız belasız seyahatler diliyorum"

AA / Harun Nacar - Güncel

Ramazan Bayramı, İsmail Demir, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Haberler

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