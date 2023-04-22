Adilcevaz'da bariyerlere çarpan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bariyerlere çarpan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bariyerlere çarpan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.
Ahlat istikametinden Adilcevaz'a seyir halindeki motosikletlerin sürücüleri, ilçe girişinde virajı alamayarak kara yolunun kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel