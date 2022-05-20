Adilcevaz'da 35 öğrenciye bisiklet dağıtıldı - Haberler

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 35 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Kaymakamlık tarafından alınan bisikletlerin teslimi için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda program düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakamı İsmail Demir, ilçede sporu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

7-14 yaş grubunda 35 öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini ifade eden Demir, "Gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla öğrencilerimizi bisikletle buluşturduk. Bisikletlerin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Cemil Günay ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Aydoğdu da katıldı.