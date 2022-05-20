Adilcevaz'da 35 öğrenciye bisiklet dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adilcevaz'da 35 öğrenciye bisiklet dağıtıldı

AA - Harun Nacar - Güncel
 - Güncelleme:
Adilcevaz'da 35 öğrenciye bisiklet dağıtıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 35 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 35 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Kaymakamlık tarafından alınan bisikletlerin teslimi için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda program düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakamı İsmail Demir, ilçede sporu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

7-14 yaş grubunda 35 öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini ifade eden Demir, "Gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla öğrencilerimizi bisikletle buluşturduk. Bisikletlerin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Cemil Günay ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Aydoğdu da katıldı.

AA / Harun Nacar - Güncel

Adilcevaz, Bisiklet, Hisarcık, Bitlis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title