Adilcevaz cevizinin ekonomik değeri "ceviz ezmesi" ile artırılacak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilerek yurdun dört bir yanına gönderilen cevizin ekonomik değerinin artırılması amacıyla "ceviz ezmesi" üretimine başlandı.

Adilcevaz Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) aşçılık kursuna katılan kadınlar ile usta öğretici Elif Çelik, ilçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan cevizden farklı ürünler elde etmek için çalışma yapmaya karar verdi.

Kursiyerler ile usta öğreticiler, Kaymakamlığın da destek verdiği proje kapsamında yağ oranı, tadı, aromasının yanı sıra ince kabuğu ve iri taneleriyle diğer türlerden ayrılan Adilcevaz cevizinden ilk etapta ceviz helvası, ezme ve kroket (atıştırmalık) üretti.

Yapılan tadımlar ve yürütülen çalışmalar sonucu cevizin ezme için uygun olduğunun belirlenmesi üzerine, ilçede "ceviz ezmesi" üretimi için çalışma başlatıldı.

ADEM'de kurulan atölyede, önce kırdıkları cevizleri havanda döverek ufalayan kadınlar, daha sonra irmik, şeker gibi malzemelerle karıştırarak 45 dakika kavurduktan sonra ceviz ezmesini elde ediyor.

Soğuttukları ezmeyi kalıplar halinde kesen kadınlar, bunları Selçuklu motifleriyle süslenen kutulara yerleştirerek aldıkları siparişleri karşılamaya çalışıyor.

"Ürünlerimizi piyasaya sunmaya başladık"

ADEM Müdürü Emre Yılmaz, AA muhabirine, yurdun dört bir yanına ve yurt dışına gönderilen Adilcevaz cevizinden farklı ürünler elde etmek için ADEM'deki aşçılık kursunun usta öğreticileri ve kursiyerleri ile araştırma yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 aylık bir araştırma sonucunda ceviz ezmesini ürettiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kutularımızı Selçuklu motiflerinden oluşturduk. Bu ürünü piyasaya sunmaya başladık ve çok olumlu dönüşler aldık. Bu ürünü ekonomiye kazandırmak ve emeğimizin karşılığını almak için çalıyoruz. Ön siparişlerimizi almaya başladık. Pazarı daha da genişleterek bu üründen para kazanacak duruma geçeceğiz. Aşçılık kursundaki 18 kursiyerle ceviz ezmesini ürettik. Adilcevaz'ın ciddi bir ceviz rekoltesi var. Bu rekolteyi kazanca dönüştürmeyi amaçladık. Ceviz ezmesi de bu konuda bize yardımcı olacaktır. Ceviz ezmesi pazarı bulunduğunda ciddi gelirler elde edeceğimize inanıyoruz."

"İçinde katkı maddesi yok"

Aşçılık kursu usta öğreticisi Elif Çelik ise yaş, kuru ve ceviz reçeli olarak tüketilen Adilcevaz cevizini farklı bir ürüne dönüştürmek istedikleri için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çelik, " Zamanla seri üretime geçmeyi umut ediyoruz. İrmik, ceviz, şeker ve birkaç malzemesi de bizde gizli olan ürünleri kullanıyoruz. Ezme siparişlerimizi almaya başladık. Haftada yaklaşık 100 paket üretiyoruz. Ezmemizin yüzde 95'i cevizden oluşuyor. Yaklaşık 45 dakika cevizi kavuruyoruz. Ezmenin kıvama gelmesi ve tamamlanması 4 saatte yakın sürüyor." diye konuştu.

Çelik, bu yolda kendilerine destek sunan Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve ADEM Müdürü Yılmaz'a teşekkür etti.

Kursiyerlerden Yağmur Kılıç da aşçılık kursunda yemek, tatlı ve tuzlu pasta çeşidi yaptıklarını belirterek, "Bu yıl da ceviz ezmesini ürettik. Bunu üretmenin heyecanını da yaşıyoruz. İnşallah siparişlerimiz devamlı olur." dedi.