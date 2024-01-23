TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı KKTC heyetiyle görüştü

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki heyetle görüştü.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede konuşan Karaismailoğlu, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde KKTC'yi sık sık ziyaret ettiğini aktaran Karaismailoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu tavrın ve Kıbrıs'ta iki devletli çözüme destek vermelerinin önemini anlattı.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma zamanıdır, biz de bunu tüm platformlarda dile getiriyoruz." diyen Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bu durumu dile getirdiğini hatırlattı.

Karaismailoğlu, uluslararası toplumda KKTC'nin hak ettiği yere gelmesinin en büyük arzuları olduğuna dikkati çekti, bu kapsamda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "2023 yılı itibarıyla KKTC'ye Ankara kaynaklı, toplam proje bedeli 2 milyar 750 milyon lira olan, 49 kilometresi bölünmüş yol, 13 kilometresi de birinci sınıf olmak üzere toplam 62 kilometre uzunluğunda 5 adet yol yapım projesiyle birlikte 322 kilometre uzunluğundaki üçüncü sınıf yol alanında da yapım onarım çalışmalarımız devam etmekte." diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Yeşilırmak ise Türkiye'nin KKTC'ye yönelik yatırımlarının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

KKTC'deki altyapı ve ulaştırma çalışmalarına değinen Yeşilırmak, bu alanda Türkiye'den yapılan yatırımlara işaret etti. Sahil yollarının, köy yollarının yapılmasının halk için çok önemli olduğunu aktaran Yeşilırmak, bunun dışında ulaştırma alanında yapılan yatırımlar dolayısıyla teşekkür etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi ve CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır ise KKTC için turizmin önemine dikkati çekerek, "Orasını bir kumar adası vasfından çıkarıp daha çok hem tatil hem iş turizmine de yatırım yapmak lazım." dedi.

Adanın özellikle kongre turizminde de kullanılabileceğinin altını çizen Çorabatır, KKTC kıyılarının adanın güney kısmına göre daha şanslı bir konumda bulunduğunu söyledi.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.