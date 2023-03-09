Adidas Ceo'su: Çin Pazarına Büyük Önem Veriyoruz

HERZOGENAURACH, 9 Mart (Xinhua) -- Alman spor giyimi üreticisi Adidas'ın CEO'su Bjorn Gulden, Çin'in Adidas'ın küresel stratejisinde çok önemli rol oynadığını belirtti.

Gulden şirketinin Çarşamba günü düzenlediği yıllık basın toplantısı sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çinli tüketiciler bizim için çok önemli" dedi.

Çinli tüketicilerin markaya ilişkin yüksek talepleri olduğunu belirten Gulden, Adidas'ın bu talepleri daha fazla ürünle ve daha hızlı şekilde karşılamaya kararlı olduğunu söyledi.

Gulden'e göre, Çin Adidas'ın en hızlı büyüyen ve en karlı pazarı. 1 Ocak'ta CEO'luk görevini devralan Gulden'in Çin'e ilişkin yüksek beklentileri var.

Alman markalarının genelde Çinli tüketiciler tarafından beğenildiğini belirten Gulden, Adidas'ın Çin'de daha başarılı olmasını beklediğini ifade etti.

Adidas'ın nötr döviz geliri 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 22,5 milyar euroya (23,8 milyar ABD doları) çıktı. Şirketin faaliyet karı ise düşüş göstererek 669 milyon euro olarak gerçekleşti.