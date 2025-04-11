Adf-2025 "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" Temasıyla Başladı

Haber: Melis Yıldırım

(ANTALYA) - Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025), "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 140'tan fazla ülkeden katılımcının katılımıyla Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde başladı.

ADF-2025, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla Antalya Belek'te bulunan NEST Kongre Merkezi'nde başladı.140'tan fazla ülkeden katılımın olduğu Forum'a 4 binden fazla kişi katılıyor. Foruma Türkiye'den Bakanlar da katılacak. Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmet Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati da katılımcılar arasında yer aldı.

Forum kapsamında, aralarında liderlerin de katılacağı 34 tane panel düzenlenecek. Forum, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Teşkilatı İcra Sekreteri Robert Floyd ve Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu'nun konuşmacı olduğu "Nükleer Tırmanma: Yeniden Ortaya Çıkan Tehdit" başlıklı panel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Moldova Başbakanı Dorin Recean ve Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ve eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in konuşmacı olduğu "Çok Kutupluluk Çağında Ortaklık Arayışı" başlıklı panelle başlayacak.

Forumun resmi açılışı bugün saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarıyla yapılacak.