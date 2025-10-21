Aden'de Elektrik Kesintisi Krizi Derinleşiyor

ADEN, 21 Ekim (Xinhua) -- Yemen'in güneyindeki liman kenti Aden'de ana elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıt kaynaklarının tükenmesi nedeniyle kentte elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kentin elektrik altyapısından sorumlu devlet kuruluşu Aden Genel Elektrik Şirketi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada kentteki elektrik üretiminin "yerel saatle 13.00'te sıfıra düştüğü" belirtildi. Ayrıca kente 24 saat boyunca elektrik verilemediği ifade edildi.

Kentteki tüm dizel ve yakıtla çalışan santrallerin hizmet dışı kaldığını belirten şirket, yetkili makamları ve siyasi partilere "yakıt tedarikini sağlayarak bu krizi sona erdirmek üzere ulusal ve insani sorumluluklarını yerine getirme ve acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Şirket, kentin tamamında yaşanan bu elektrik kesintisinden önce kentin elektrik üretiminin yaklaşık 53 megavat olduğunu belirterek bunun, 620 megavatı aşabilen tahmini talebin çok altında kaldığını duyurmuştu.

Aden'de devam eden enerji krizi, kentteki yaşam koşullarını kötüleşmesine ve temel hizmetlerin aksamasına yol açıyor. Elektrik kesintileri kentte her gün yaşanan bir sorun haline gelmiş durumda.

Husilerin yönetimi ele geçirmesi ve yönetimin Yemen'in başkenti Sana'dan taşınmasının ardından Aden, 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine geçici başkentlik yapıyor.

O tarihten bu yana Sana ve Yemen'in kuzeyinin büyük bölümü Husilerin kontrolü altında bulunuyor. Taraflar arasındaki çatışmalarsa Birleşmiş Milletler'in ifadesiyle "dünyanın en kötü insani krizlerinden biri" olarak nitelendirdiği durumu daha da ağırlaştırıyor.