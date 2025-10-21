Haberler

Aden'de Elektrik Kesintisi Krizi Derinleşiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in Aden kentinde elektrik santralinin yakıt kaynaklarının tükenmesi sonucu 24 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkili kuruluşlar, acil çözüm için hükümete çağrıda bulundu.

ADEN, 21 Ekim (Xinhua) -- Yemen'in güneyindeki liman kenti Aden'de ana elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıt kaynaklarının tükenmesi nedeniyle kentte elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kentin elektrik altyapısından sorumlu devlet kuruluşu Aden Genel Elektrik Şirketi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada kentteki elektrik üretiminin "yerel saatle 13.00'te sıfıra düştüğü" belirtildi. Ayrıca kente 24 saat boyunca elektrik verilemediği ifade edildi.

Kentteki tüm dizel ve yakıtla çalışan santrallerin hizmet dışı kaldığını belirten şirket, yetkili makamları ve siyasi partilere "yakıt tedarikini sağlayarak bu krizi sona erdirmek üzere ulusal ve insani sorumluluklarını yerine getirme ve acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Şirket, kentin tamamında yaşanan bu elektrik kesintisinden önce kentin elektrik üretiminin yaklaşık 53 megavat olduğunu belirterek bunun, 620 megavatı aşabilen tahmini talebin çok altında kaldığını duyurmuştu.

Aden'de devam eden enerji krizi, kentteki yaşam koşullarını kötüleşmesine ve temel hizmetlerin aksamasına yol açıyor. Elektrik kesintileri kentte her gün yaşanan bir sorun haline gelmiş durumda.

Husilerin yönetimi ele geçirmesi ve yönetimin Yemen'in başkenti Sana'dan taşınmasının ardından Aden, 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine geçici başkentlik yapıyor.

O tarihten bu yana Sana ve Yemen'in kuzeyinin büyük bölümü Husilerin kontrolü altında bulunuyor. Taraflar arasındaki çatışmalarsa Birleşmiş Milletler'in ifadesiyle "dünyanın en kötü insani krizlerinden biri" olarak nitelendirdiği durumu daha da ağırlaştırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.