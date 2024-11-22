Adem Yılmaz: Tespih Tutkusu ve Geleneği Sürdürmek

Çankırı'da yaşayan 21 yaşındaki Adem Yılmaz, koleksiyonu bulunan dedesi ve babasından etkilenerek tespihçiliği meslek haline getirdi.

Dedesinin yanı sıra babasının da koleksiyonunun bulunması dolayısıyla Adem Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren tespihlerle iç içe büyüdü.

Çocukluktan bu yana tespihlere merakı olan Yılmaz, ortaokul yıllarında kendi tespih koleksiyonunu oluşturmaya başladı.

Lise eğitiminin ardından 3 yıl önce tespit satışı yaptığı iş yerini açan Yılmaz, müşterilerine kuka, kehribar, katalin, bağa gibi tür ve çeşitte özel tespih de hazırlıyor.

Yılmaz'ın özel tespih koleksiyonunda ise 60 tespih bulunuyor.

Adem Yılmaz, AA muhabirine, ailesinde tespih merakının uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

Dedesinin Çankırı'nın ünlü tespih koleksiyoncuları arasında bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "1970-80'lerde tespihleriyle araba takas etmek isteyenler sıraya girermiş. Babam da bir koleksiyoncuydu ama bu işin ticareti dönüşmesi benimle başladı." dedi.

"İlk tespihimi 12-13 yaşlarında aldım"

Tespihçiliği severek yaptığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnsanların koleksiyoner olmasına önem gösteriyorum. Kendim de bir tespih sanatçısıyım. Tespihlerimizi müşterilerimizin isteğine göre tasarlarım. Tespihin işlemesini de kendim yaparım. Bu benim için sabır tanelerini şekillendirme biçimidir. Keza tespih, aynı zamanda sabır taneleri olarak geçer."

Tespihin Türk ve İslam kültüründe önemli yeri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyorum. İlk tespihimi 12-13 yaşlarında aldım. Zamanla tespih aşkım büyüdü. Hem seviyorum hem sevdiriyorum hem de bu kültürü devam ettiriyorum. Lisede her gün okula başka bir tespihle giderdim. Bugün beni gören öğretmenlerim, 'Tespihçi olacağın o zamandan belliydi' diyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, her müşterisinin farklı bir tespih tasarımı istediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nasıl ki her insan farklıysa her tespih de o kişinin duygularını ve aşkını yaşatmalı benim gözümde. Gümüşü, püskülü, dizaynı, sistemi olsun, tespihin üstündeki işlemeler dahi müşterinin isteğine göre bu mağazadan çıkar. Müşterimiz mağazamıza geldiğinde mutlu olduğunu belli ediyor. Burasını tespihçiden ziyade genel kültür mağazası, mutluluk konumu diye adlandırıyoruz."