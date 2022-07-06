ADDİS ABABA - TDV gönüllüleri Etiyopya'da TDV gönüllülerine brifing verilmesi Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı ile görüşmeden detaylar TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Kıdemli Uzmanı Mahmut Temelli ile röportaj ADDİS ABABA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, kurban bayramı hazırlıkları... TDV gönüllülerine brifing verilmesi Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı ile görüşmeden detaylar TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Kıdemli Uzmanı Mahmut Temelli ile röportaj ADDİS ABABA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, kurban bayramı hazırlıkları için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, gönüllülerle toplantı yaptı. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 20 kişilik gönüllü ekibine kurban bayramında yapılacaklar ile ilgili brifing verildi. TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Kıdemli Uzmanı Mahmut Temelli AA muhabirine açıklamada bulundu. AA / Metin Yüksel Kaya - Güncel Addis Ababa Etiyopya Türkiye Güncel Haberler

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