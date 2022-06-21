ADDİS ABABA - Etiyopya'da "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasında 6 milyar fidan dikilecek (2) - Haberler

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ADDİS ABABA - Etiyopya'da "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasında 6 milyar fidan dikilecek (2)

AA - Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel
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Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ulusal çapta yürütülen "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasının dördüncüsünde yağmur döneminde 6 milyar fidan dikileceği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ulusal çapta yürütülen "Yeşil Miras" ağaçlandırma kampanyasının dördüncüsünde yağmur döneminde 6 milyar fidan dikileceği bildirildi. Başkent Addis Ababa'daki Gulele Botanik Bahçesi'nde başlayan ağaçlandırma kampanyasına, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ve Etiyopyalı bakanlar katıldı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yapılan kampanya ile ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel

Addis Ababa Etiyopya Afrika Güncel Haberler

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