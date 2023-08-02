ADD Eskişehir Şube Başkanı: Atatürk Dizisini Yayınlamama Kararı Ermeni Lobisinin Baskısıyla Alındı

MELTEM KARAKAŞ

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, Atatürk dizisini Ermeni lobisinin baskısıyla yayınlamama kararı aldığı ileri sürülen Disney Plus'a tepki gösterdi. Taşar, "Ermeni lobisinin Atatürk dizisini ortadan kaldırarak veya onun ismini silerek yok etme hayalleri boşuna çabadır. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman yok edilemez" dedi.

ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, Disney Plus'un Atatürk dizisini yayınlamama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Taşar, şunları söyledi:

"TÜRK HALKINA ARMAĞAN EDİLECEKTİ"

"Elbette kabul edilemez. Bu dijital platformda 29 Ekim 2023'te Türk halkına hediye olarak Atatürk hakkında bir dizi çekilmesi kararlaştırıldı ve bunu Türk halkına armağan edeceklerini söylemişlerdi. 6 bölümlük dizi 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacaktı fakat daha sonraki süreçte dizinin kaldırıldığıyla ilgili veya farklı bir şekilde yayınlanacağıyla ilgili açıklamalar geliyor. Tam bu konuda dijital platformdan da net bir bilgi yok fakat burada Ermeni lobisinin çalıştığı kesin çünkü bu konuda bir çalışma yürütüyorlar ve dijital platforma da bu konuda dizinin kaldırılması konusunda baskı uyguluyorlar ve daha sonra da dizinin kaldırılmasıyla ilgili bir teşekkür yayınlıyorlar. Dolayısıyla bu Ermeni platformunun Amerika'daki lobi çalışmalarından kaynaklandığı ortaya çıkıyor.

"ATATÜRK KENDİNİ DÜNYADA LİDER OLARAK KANITLAMIŞ BİR KİŞİ"

Bu olay Atatürk'ü ne yüceltir ne de Atatürk'ün değerini düşürür. Atatürk zaten kendini dünyada lider olarak kanıtlamış bir kişi. 1981'de de biliyorsunuz ilk defa UNESCO tarafından Atatürk yılı ilan edildi. Başka bir lidere böyle bir durum söz konusu olmadı. ve bu karar da 152 ülkede oy birliğiyle alınmıştı. Dolayısıyla burada Ermeni lobisinin Atatürk dizisini ortadan kaldırarak veya onun ismini silerek yok etme hayalleri boşuna çabadır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman yok edilemez. Bu dizi de Türk kamuoyu tarafından ilgiyle bekleniyordu ve büyük ilgi görecekti ama maalesef böyle bir tutum almaları bu dijital platform açısından da büyük bir olumsuzluk oldu. Birçok kişi şu anda sosyal medyada da görüyorum platform üyeliklerini iptal ettirmeye başladılar ve biz de bu konuda gerçekten Atatürk'ü seven, Atatürkçü, cumhuriyetçi kişilerin de bu protestoya katılmalarını istiyoruz."