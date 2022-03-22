ADD'den Onur Anıtı iddianamesine itiraz

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, Onur Anıtı'na yönelik saldırı ile ilgili hazırlanan iddianameye itiraz edeceklerini açıkladı. İddianamenin eksik olduğunu ileri süren ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, TCK 216, 309 ve 302 maddelerinin de eklenmesini talep etti.

İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kaçtıkları aracın plakasından tespit etti. Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İddianameye TCK 216, 309 ve 302 maddelerinin de eklenmesi gerektiğini öne süren Dr. Özkefeli, "Bu eylem sadece Samsun halkını değil; tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştır. Eylemleri ile hem Atatürk'e hakaret etmişler hem de TCK'nın 216'ncı suç maddesi olan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılaması' suçunu işlemişlerdir. Ayrıca yine şahsın ifadesinde, 'Yıkabilseydim bir değişikliğin ateşini başlatmış olacaktım' sözleri de TCK'nın 309'uncu maddesinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini ihlal suçu' da işlediği aşikardır. Yine bu eylemle TCK'nın 302'nci maddesinde yer alan 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçu da yer almaktadır. Bu suçun asli faillerinin yanında destekçi ve özellikle azmettiricilerinin de tespitini ve olayın tüm ayrıntıları ile aydınlığa çıkmasını yüce yargıdan bekliyoruz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.