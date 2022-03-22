ADD, Atatürk Anıtı'na halat bağlayan zanlıların yargılandığı davayı takip edecek - Haberler

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ADD, Atatürk Anıtı'na halat bağlayan zanlıların yargılandığı davayı takip edecek

AA - Recep Bilek - Güncel
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ADD, Atatürk Anıtı'na halat bağlayan zanlıların yargılandığı davayı takip edecek

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açılan 2 sanığın yargılandığı davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

SAMSUN (AA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açılan 2 sanığın yargılandığı davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Özkefeli, Atatürk Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, Samsun halkı ve tüm Türkiye'nin Ata'sına sahip çıktığını, Samsun halkı olarak onur nöbeti tuttuklarını söyledi.

Olayın basit bir saldırı olmadığını savunan Özkefeli, "Her ne kadar dava dosyasında herhangi bir örgüte bağlı olmadıkları söylense de bu organize suçun gerisindekiler iyi araştırılmalıdır. Bu eylem sadece Samsun halkını değil, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştır." dedi.

Davanın takipçisi olacaklarını dile getiren Özkefeli, "Bu tarz söylemlerin halkı kin ve nefret boyutunda karşı karşıya getirme çabasına yargının gereken emsal karar ile 'dur' diyeceğini umuyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi ve tüm şubeleri ile bütün alçak saldırıları olduğu gibi ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın simge şehri, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi yolunun ilk adımı, Gençlik ve Spor Bayramı ile onurlanmış Samsun'umuzun onur anıtına kasteden bu son ihaneti de lanetlemekte, süreci sonuna kadar izlemeyi görev saydığını kamuoyu ile paylaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Samsun'da 3 Şubat'ta merkez İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, gözaltına alınan B.F. ile C.R.F, 4 Şubat'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Işık Özkefeli, Türkiye, Samsun, Güncel, Haberler

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