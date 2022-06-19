Adaylar sınavda, aileleri dışarıda ter döktü ANTALYA'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek adaylardan bazıları, son dakika koşarak sınav binalarına geldi. ANTALYA'da Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) girecek adaylardan bazıları, son dakika koşarak sınav binalarına geldi. Kapıların kapanmasının ardından adaylar, içeri alınmadı. Çocukları sınavda ter dökerken aileleri de kapı önünde çocuklarını bekledi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu TYT yapıldı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından binaya alındı. Üzerinde eşya olan adaylar, görevliler tarafından uyarılarak, emanete bırakmaları istendi. Yanlış sınav binasına gelen adaylar, bilgilendirilerek, kendi binalarına yönlendirildi. Sınava son 5 dakika kala görevliler, adaylara uyarıda bulundu. Son dakikalarda sınav binasına ulaşan adaylar, koşarak kimlik kontrollerinin ardından sınıflarına gitti. Sınav binasına son dakika yetişen bir aday, kimliğini çantasında unutması üzerine, arkadaşının yanına giderek alıp sınav binasına yöneldi. Çantasını kapının girişine bırakan kız, kimlik kontrolünden geçerek sınıfına yöneldi. Çanta ise görevliler eşliğinde arkadaşına verildi. Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra sınav binasına gelen adaylar, içeri alınmadı.Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua edip bekledi. Kapıların kapanmasının ardından aileler, sınav binasından uzaklaşarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Güncel TYT Güncel Haberler Son Dakika

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