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Adaylar salonda, yakınları okul önlerinde ter döktü

İhlas Haber Ajansı - M. Ertuğrul Polat - Güncel
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Adaylar salonda, yakınları okul önlerinde ter döktü Polis düğün sahiplerini davul zurna çalmamaları konusunda uyardı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için adaylar salonda yakınları ise okul önlerinde ter döktü.

Adaylar salonda, yakınları okul önlerinde ter döktü

Polis düğün sahiplerini davul zurna çalmamaları konusunda uyardı

ERZURUM - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için adaylar salonda yakınları ise okul önlerinde ter döktü.

Erzurum'da üniversiteli adayları sınavda ter dökerken bazı aileler de okul önlerinde çocukları için Kuran-ı Kerim okuyarak dualar etti. Polis gürültü yapılmaması için özellikle düğün sahiplerini davul zurna, korna çalmamaları konusunda uyardı.

Sınavdan çıkan adaylar sınav hakkında farklı değerlendirmelerde bulundu. Bazı adaylar sınavın beklediklerinden daha kolay geçtiğini söylerken bazı adaylar soruların açıklama bölümlerinin uzunluğundan yakındılar.

Öte yandan polis ekipleri kent genelinde devriye uygulamaları ile gürültü yapılmaması konusunda bir dizi tedbir aldı. Düğün konvoylarını ve düğün sahiplerini uyaran polis ekipleri sınav sırasında adeta kuş uçurtmadı.

İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - Güncel

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