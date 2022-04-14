Son dakika gündem: Aday sürücülere son ders jandarmadan

Aday sürücülere son ders jandarmadan

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri, Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan Projesi çerçevesinde sürücü adaylarına eğitim verdi.

Elazığ il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Aday Sürücülere Son Ders Jandarma'dan Projesi çerçevesinde sürücü kurslarına giden ve ehliyet sınavına girmeye hazırlanan sürücü adaylarına eğitim verdi. Elazığ'da faaliyet gösteren sürücü kurslarıyla koordine içerisinde olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir sürücü kursundaki eğitim salonunda sürücü adaylarıyla bir araya geldi. Sürücü adaylarına trafik denetimlerinde en sık karşılaştıkları ihlalleri ve bunların ortaya çıkardığı riskleri anlatan ekipler, sürüş öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Ayrıca jandarma ekipleri aday sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıttı.