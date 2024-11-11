Üye Girişi
Haberler

Adar Gölü'nde Yavrulayıp Büyüyen Pelikanlardan Biri Göç Etti

Adar Gölü'nde Yavrulayıp Büyüyen Pelikanlardan Biri Göç Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da, balıkçı ailenin sahiplendiği pelikanlardan biri havaların soğumasıyla ilk kez göç etti. Ailenin balık lokantasının maskotu olan pelikanların bir diğeri ise mekanlarını terk etmedi.

Ardahan'da Çıldır Gölü kıyısında balıkçı ailenin yavruyken bulduğu ve besleyip büyüttüğü iki pelikandan biri havaların soğumasıyla ilk kez göç etti.

Göl kıyısında balık lokantası işleten Turhan Kılıç'ın oğlu Kurtuluş Kılıç, 2 yıl önce Adalar mevkisinde bitkin halde 2 yavru tepeli pelikanı görünce sahiplendi.

Teknesine alıp balıkçı restoranına getirdiği yavru pelikanlara kardeşi "Yiğit"in ve çocuğu "Ömür"ün adını veren Kılıç, bu süreçte ailesiyle pelikanlara özenle baktı.

Balık etiyle beslenen pelikanlar, havaların soğumasına rağmen 2 yıl sıcak bölgelere göç etmedi.

Restoran çevresini mesken tutan ve iş yerinin maskotu haline gelen pelikanlara müşteriler de ilgi gösterdi.

Pelikanlardan biri, bu yıl havaların soğumasıyla ilk kez göç etti.

"Yiğit yeniden gelecek çünkü 2 yılı burada geçti"

İşletmeci Turhan Kılıç, AA muhabirine, bu yıl pelikanların yine Adalar mevkisinde yavruladığını, yavruların büyümesi ve göç etmesiyle "Yiğit" adlı pelikanın göçtüğünü söyledi.

"Ömür"ün ise göç kervanına katılmayıp mekanlarını terk etmediğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Pelikanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Adalar mevkisinde yavruladı. Yavrular, büyüdüğünde göç zamanı sıcak bölgelere gittiler. Babaları Yiğit de onlarla göç etti ancak anneleri Ömür burada kaldı, gitmedi. Ben inanıyorum ki Yiğit yeniden gelecek çünkü 2 yılı burada geçti. Kışı burada geçirdi. Muhakkak gelecek."

Vatandaşlardan Necdet Bilgin de daha önce gördükleri pelikanlardan birini görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bu sevimli kuşlardan biri gitmiş. İkisi bir arada çok güzeldi. İlgi görüyorlardı. Sağlık olsun, inşallah diğeri de geri döner." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Serdar Ortaç'a soruşturma mı açıldı? Serdar Ortaç'ın suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.