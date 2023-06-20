Adapazarı'nın Kurtuluş Etkinlikleri Fevzi Kılıç'ın Vefatı Nedeniyle Ertelendi

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinliklerinin Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın vefatı nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "21 Haziran Adapazarı'mızın kurtuluşunun 102'nci yılı kapsamında organize ettiğimiz tüm etkinlikler, Erenler Belediye Başkanı'mız Fevzi Kılıç'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Bugün makamında çalıştığı sırada fenalaşması sonucu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sakarya'nın merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.