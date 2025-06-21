Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Söğütlü ilçesindeki Sıraköy Mezarlığı'nda düzenlenen Halit Molla Anma Programıyla başlayan etkinlikler kapsamında Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi önünde Bilgi Evi Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Bilgi Evlerimizde hemşehrilerimiz aldıkları eğitimle donanıyor, gelişiyor, üretiyorlar." ifadesini kullandı.

Ağa Camisi'nden Uzun Çarşı ve Orhan Camisi'ne kadar gerçekleştirilen "Kurtuluş Yürüyüşü"nde Işıksu ve protokol üyeleri, vatandaşları selamlayarak karanfil verdi. Yürüyüşün ardından burada sela okundu, minareye Türk bayrağı asıldı, cami avlusunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Aziz Duran Parkı'nda devam eden etkinlikler kapsamında mehteran gösterisinin ardından sanatçı Sertan Demir, kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşunun ardından tenis turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Etkinliklerin son bölümünde Orhan Camisi, Şerefiye Camisi ve Yeni Cami'de mevlid-i şerif okundu, şehitler dualarla anıldı.

Etkinliklere, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 104. yıl kutlamalarına katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "104 yıl önce verilen büyük mücadeleyle elde edilen istiklali yaşatmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kurtuluşumuzun 104. yılında birliğimizi, inancımızı ve tarihimize olan bağlılığımızı yeniden ilan ettik. Büyük coşkuyla bizlere eşlik eden tüm hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Tarihimize bağlılığımız ve birliğimize inancımızla nice güzel günlere." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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