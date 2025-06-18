Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanacak

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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinliklerle kutlanacak.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinliklerle kutlanacak.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kapsamında, kahramanlık anıları, milli birlik vurgusu ve kültürel değerler bir kez daha hatırlatılacak.

Etkinlikler çerçevesinde 21 Haziran'da Söğütlü ilçesinde saat 10.00'da "Halit Molla Anma Programı", saat 11.30'da Orhangazi Kültür Merkezi'nde "Bilgi Evi Yıl Sonu Sergisi", saat 12.00'de Ağa Cami'nden Uzun Çarşı ve Tarihi Orhan Cami'ne kadar "Kurtuluş Yürüyüşü", saat 12.45'te Orhan Cami'de "sela okunması, bayrak asımı ve ikramlar", saat 13.45'te Aziz Duran Parkı'nda Sertan Demir'le "Kahramanlık Türküleri Konseri", aynı yerde saat 14.15'te "SOLOTÜRK gösteri uçuşu", saat 15.00'te "21 Haziran Adapazarı'nın Kurtuluşu Tenis Turnuvası Ödül Töreni", saat 17.00'de ise Tarihi Orhan Cami, Şerefiye Cami ile Yeni Cami'de şehitler anısına Mevlid-i Şerif ve ikramlar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaşları bu anlamlı günde birlikte olmaya çağırarak, "104 yıl önce yazılan destanı unutmadan, birlik ve beraberlik içinde bu özel günü kutlamaya devam ediyoruz. Tüm kıymetli hemşehrilerimizi programlarımıza davet ediyorum. Gelin, kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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