Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı münasebetiyle program düzenlendi. Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı münasebetiyle program düzenlendi. Adapazarı Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hasan Alişan ve vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde tarihi Uzun Çarşı'da yürüyüş yaptı. Esnaf ve vatandaşlara karanfil takdim eden protokol üyeleri, yürüyüşü Orhan Camii önünde sonlandırdı. Şehitler adına okunan selanın ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın da katılımıyla vatandaşlara keşkek ikramında bulunuldu. AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Mutlu Işıksu Hasan Alişan Sakarya Güncel Haberler

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