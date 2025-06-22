Adapazarı'nda Yedek Parça Deposunda Yangın
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir traktör firmasına ait yedek parça deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yangında zaman zaman patlamalar yaşandı ve hasar görmeyen parçalar tahliye edildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yedek parça deposunda yangın çıktı.
Zirai Aletler Sanayii'nde bir traktör firmasına ait fabrikanın yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye erleri ve çevredekilerin, depo ve çevresinde hasar görmeyen parçaları tahliye ettiği yangında zaman zaman patlamalar yaşandı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel