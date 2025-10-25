Adapazarı'nda Yaya Kazası: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sedat Kirtetepe Caddesi'nde S.Y. idaresindeki 34 FIF 815 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.D'ye (71) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü S.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.