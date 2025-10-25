Haberler

Adapazarı'nda Yaya Kazası: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Adapazarı'nda Yaya Kazası: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 71 yaşındaki N.D. hayatını kaybetti. Kazada sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı N.D. (71) adlı kadın, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidine 20 metre uzaklıkta yolun karşısına geçmeye çalışan N.D.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 34 FIF 815 plakalı otomobil çarptı. Kazada N.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan N.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
