Adapazarı'nda Yaya Geçidinde Trafik Kazası

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kuyudibi Mahallesi'nde B.A. idaresindeki otomobil yaya geçidinde H.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.