Adapazarı'nda Traktör Bayisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesi sanayi girişindeki traktör bayisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Zirai Aletler Sanayi girişindeki Yılmaz traktör bayisinde öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 17 araç, 55 personelle itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ahmet ERDEM-Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),