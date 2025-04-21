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Adapazarı'nda Trafik Kuralları İhlali Böyle Görüntülendi

Adapazarı'nda Trafik Kuralları İhlali Böyle Görüntülendi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir sürücü, kırmızı ışıkta beklerken yeşil ışığın yanmasıyla kaldırımdan geçip sola döndü. O anlar diğer sürücüler ve yolcular tarafından kaydedildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü, yeşil ışığın yanmasıyla, kaldırımından geçip sola dönerek yoluna devam etti.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir sürücü trafik kurallarını ihlal edip yayaları ve diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kırmızı ışık yandığında otobüs durağında bekleyen sürücü, ışığın yeşile dönmesiyle otomobiliyle kaldırımdan geçip sola dönüş yaptı. O anlar, trafikteki başka sürücü ile yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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