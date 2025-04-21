Adapazarı'nda Trafik Kuralları İhlali Böyle Görüntülendi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü, yeşil ışığın yanmasıyla, kaldırımından geçip sola dönerek yoluna devam etti.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir sürücü trafik kurallarını ihlal edip yayaları ve diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kırmızı ışık yandığında otobüs durağında bekleyen sürücü, ışığın yeşile dönmesiyle otomobiliyle kaldırımdan geçip sola dönüş yaptı. O anlar, trafikteki başka sürücü ile yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya)